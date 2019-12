© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Obiettivo dichiarato per il mercato di gennaio per l'Inter è un interprete per la fascia sinistra, dove la perdurante assenza di Kwadwo Asamoah per problemi al ginocchio ha lasciato il ruolo scoperto. Conte, stando a quanto rivela FcInterNews.it, avrebbe chiesto Marcos Alonso, che dopo lo sblocco del mercato del Chelsea ha visto aumentare le sue chance di cambiare aria: la richiesta di Marina Granovskaia, braccio destro di Roman Abramovich, è di 25 milioni di euro e la prima mossa dell'Inter è una richiesta in prestito oneroso da 2 milioni di euro e diritto di riscatto per altri 18 milioni. Trattativa in corso, nessuna preclusione da parte degli inglesi che però preferiscono inserire un obbligo di riscatto per avere la certezza che l'esterno a giugno non torni a Londra.