Inter, prima offerta per Dembélé: sul piatto 10 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il blitz di mercato a Londra di Piero Ausilio e Giovanni Gardini, l'Inter ha formulato la prima offerta al Tottemham per Moussa Dembélé: secondo quanto verificato da FcInternews.it, il club nerazzurro ha messo sul piatto dieci milioni di euro per il cartellino del belga, con il quale si sta lavorando con l'obiettivo di trovare un'intesa per un quadriennale.