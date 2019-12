Inter, prima volta senza gol. Tra i meriti della Roma e i limiti della rosa

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L'Inter di Antonio Conte si ferma alla ventesima. Lo 0-0 di San Siro contro la Roma è stata infatti la prima partita stagionale in cui i nerazzurri non riescono a trovare la via del gol. Le spiegazioni? Tante.

I MERITI DELLA ROMA - Sono quelli di Mirante, anzitutto: al netto di un errore abbastanza clamoroso, il portiere è stato tra i migliori in campo. Determinante, con reattività e un paio di interventi da applausi a scena aperta. Un gran bel modo di sostituire Pau Lopez. E poi l'impostazione di Fonseca: il portoghese ha letto alla perfezione la partita, il modo in cui costringere l'Inter a non fare quello che l'Inter fa di solito. Certo, anche provare a segnare sarebbe stato un obiettivo meritevole. Ma, come abbiamo già scritto, il risultato del Meazza tutto sommato fa più comodo ai giallorossi.

I DEMERITI DELL'INTER - O della sua rosa. Conte ha rispolverato Borja Valero, un giocatore palesemente finito ai margini del progetto. Peraltro lo ha fatto con risultati nel complesso soddisfacenti. Ha riproposto, quasi dieci anni dopo, Asamoah come interno. Non ha avuto il coraggio di sostituire Lautaro e Lukaku, ma è abbastanza chiaro che, privo di Sanchez, l'attacco dei nerazzurri non abbia giocatori in grado di reggere il peso dell'attacco al pari dell'argentino e del belga. Al di là di una difficoltà contingente, Conte non aveva in panchina un giocatore davvero in grado di cambiare la partita. Pesano gli infortuni, certo. Ma forse è il caso di intervenire, come peraltro lo stesso allenatore ha chiesto in maniera chiara più di una volta.