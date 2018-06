Inter Primavera, Vecchi ammette: "C'è voglia di cimentarsi con i grandi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stefano Vecchi, tecnico dell’Inter Primavera, ha parlato ai microfoni di Sportitalia: "Come vogliamo definire questa Inter? Non l'Inter di Vecchi, ma l'Inter della società. Io ci metto del mio col mio staff, poi ho sempre un potenziale importante. Non è sempre facile vincere, altre squadre ci provano; ma lo staff e la società hanno creato la giusta sinergia per vincere. Abbiamo sempre detto che questo era il gruppo più forte dei quattro anni. Abbiamo finito la stagione con in campo tanti 2000, che saranno il fulcro della prossima stagione. Non finirà qui".

Si parla poi anche del suo futuro e se sia pronto o meno di fare il salto tra i 'grandi': "Come tutti gli anni, parlerò con la società. Per ora avevo questo impegno ed era giusto concentrarsi qui, adesso parlerò con qualcuno e vedremo il da farsi. Ho due anni di contratto, ma se arrivasse l'offerta giusta quest'anno più degli altri sarebbe il momento giusto. La voglia c'è, poi le motivazioni le abbiamo sempre trovate qui. Gruppi nuovi, moduli nuovi, c'è sempre modo di sperimentare. Mi piace allenare, il resto non mi interessa molto. Gli stimoli ti portano a dire riproviamoci, poi vedremo se ci sarà l'occasione giusta. Giovani in prima squadra? È il calcio italiano che rende difficile questa cosa. All'Inter c'è un allenatore che pone in grande attenzione questi ragazzi, ma passare dall'Under 19 al confronto con giocatori di livello internazionale è difficile. L'Inter ha sempre avuto giocatori forti, per i giocatori giovani è sempre un po' complicato inserirsi".