Inter, prime idee per giugno: Milinkovic-Savic ed Emerson Palmieri

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non solo il mercato di gennaio, nei pensieri dei dirigenti dell'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport infatti gli uomini mercato nerazzurri stanno pensando anche a giugno prossimo e uno dei nomi che stuzzica è quello di Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Il centrocampista però ha una valutazione attuale di 80 milioni di euro, non pochi anche se l'Inter avrà buone entrate dai vari riscatti dei giocatori adesso in prestito (Icardi su tutti).

Rinforzo di fascia - Un altro nome, questa volta un po' più concreto, è quello di Emerson Palmieri. Il terzino del Chelsea non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2022 e l'Inter ci pensa, con Conte che lo conosce bene dai tempi londinesi.