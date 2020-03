Inter, primi giorni di quarantena: tra riposo e allenamento domestico

vedi letture

Un clima surreale in città che si estende agli animi dei calciatori dell’Inter di Conte, evidentemente scossi dalle ultime evoluzioni e dall’inevitabile timore del contagio dopo la notizia di Rugani che ha di fatto obbligato l’intero club nerazzurro alla quarantena. Ed allora largo alle varie possibilità fornite dall’isolamento forzato: c’è chi come Lautaro Martinez ha condiviso sui social la sua foto in compagnia della fidanzata in relax sul divano, e c’è chi come Brozovic e Skriniar ha optato per una seduta d’allenamento domestica in coppia. In mezzo tanti messaggi di solidarietà e fiducia da condividere con chi se la passa evidentemente peggio. Raccogliere energie e recuperare uno spirito positivo resta la priorità in casa nerazzurra nonostante la difficoltà del momento.