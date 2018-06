Inter, primi sondaggi per Blind dello United

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Voglia di jolly, Inter su Blind, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport raccontando dei primi sondaggi del club nerazzurro per il terzino sinistro dello United. Non è stata avanzata alcuna proposta, ma il nome è tra quelli ritenuti più interessanti perché il laterale può tornare utile anche come difensore centrale o a centrocampo ed è in scadenza di contratto 30 giugno 2019.