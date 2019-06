Inter, primo ballo d’estate: Lazaro, Barella e Dzeko

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Siamo solo al mattino di giugno, ma il mercato è più vivo che mai. Specie quello targato Inter che, dopo aver ufficializzato Antonio Conte come nuovo allenatore, ha l’obbligo di costruire una squadra evidentemente superiore e competitiva. Quella che comincia oggi sarà una settimana importante in Corso Vittorio Emanuele. Il primo ballo di una lunga serie d’estate. Le trattative legate ai nomi di Lazaro, Agoumé, Barella e Dzeko, dovrebbero finalmente portare i frutti desiderati. L’austriaco dell'Hertha Berlino, oggetto di mercato interista da ben sei anni, ha strizzato l’occhio alla corte di Marotta e, con 15 milioni più bonus, può diventare il nuovo, ideale, esterno a tutta fascia di Conte. Il baby talentino francese del Sochaux, il cui entourage ha già fatto un salto sotto l’ombra della Madonnina, non vede l’ora di trasferirsi ad Appiano, ma l’offerta di 4,5 milioni più bonus avanzata dal club di Suning, al momento, è inferiore rispetto a quelle del Barcellona (5) e del City (6): servirà qualcosa in più, nondimeno l’affare è destinato a vedere presto la luce. Quanto al capitano del Cagliari, che ha espresso a più riprese la volontà di vestire nerazzurro, non ci sono molti dubbi: Conte lo aspetta alla Pinetina, non prima di aver trovato la quadra con le contropartite. Due tra Bastoni (cedibile solo in prestito), Karamoh, Dimarco e Eder (disposto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare in Italia) si aggiungeranno ai 30 milioni cash più importanti bonus già messi sul piatto da Ausilio. Solo allora saranno tutti felici. Quindi Dzeko, per il quale la Roma ha chiesto dapprima 20 milioni, poi 18, poi ancora 13 più una contropartita tecnica. Col giocatore c'è l'intesa per un triennale a 4,5 milioni, con i giallorossi ancora no: la chiave sarà Merola? Dettagli che in ogni caso spingeranno il bosniaco alla corte dell’ex ct. Iniziano i primi sette giorni decisivi della sessione estiva di mercato. E siamo solo al mattino di giugno.