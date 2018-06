Inter, primo contatto col Sassuolo per Politano. Risposta fredda

Il Qatar vuole affidare la panchina della Nazionale a Zinedine Zidane. L'indiscrezione arriva da Naguib Sawiris, magnate egiziano delle telecomunicazioni, che su Twitter ha scritto: "Zidane allenerà il Qatar al Mondiale 2022. 50 milioni a stagione per quattro anni". Un'autentica bomba...

Qatar, offerta monstre per Zidane ct: 50 milioni all'anno fino al 2022

Nelle scorse ore, riporta il Corriere dello Sport , l'Inter ha effettuato un sondaggio col Sassuolo per Matteo Politano . Fredda la risposta del Sassuolo che per il momento ha chiuso, ma siamo solo all'inizio. E probabilmente nei prossimi giorni ci sarà una nuova offensiva.

