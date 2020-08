Inter, primo contatto telefonico tra Zhang e Conte: ecco cosa non è piaciuto al club

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente dell'Inter Steven Zhang ha già parlato con Antonio Conte al telefono nelle scorse ore, rimandando però i colloqui veri e propri al termine dell'esperienza in Europa League. Da Nanchino non hanno gradito due passaggi delle dichiarazioni del tecnico, quello relativo alla "società debole" e quello in cui ha dichiarato di "non aver ricevuto adeguata protezione da parte del club". La priorità è risolvere il futuro della panchina, con la voglia da parte dei nerazzurri di andare avanti anche perché, in caso di licenziamento, dovrebbero mettere subito a bilancio 22 milioni per il prossimo campionato e altri 22 per quello successivo oltre ai 10 ancora dovuti a Spalletti.