© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter prepara il colpo Christian Eriksen e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di un principio di accordo già trovato con il centrocampista sulla base di un contratto fino al 2024 a 7,5 milioni di euro a stagione. Secondo la rosea l'agente del calciatore Martin Schoots è a Londra per discutere con il Tottenham e per far abbassare le pretese degli Spurs, visto che il presidente Levy chiede 20 milioni di euro per lasciarlo andare subito, mentre Marotta non vorrebbe spenderne più di 10.