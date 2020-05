Inter, priorità agli esterni: valutazioni in corso

Il ballo degli esterni sarà un aspetto caratterizzante della prossima sessione di mercato dell’Inter. Fondamentali per il gioco proposto da Conte, gli interpreti che hanno caratterizzato la porzione di stagione sin qui disputata hanno fornito riscontri tali da poter stendere una valutazione oggettiva sui movimenti che saranno necessari. Per il salto di qualità sarà prioritaria la ricerca di interpreti di altissimo profilo per andare a rimpolpare una batteria di specialisti da accrescere tanto dal punto di vista numerico, quanto da quello qualitativo. Nei discorsi con il Barcellona, per esempio, uno dei profili più apprezzati come possibile contropartita di un affare Lautaro Martinez che l’Inter non vorrebbe portare a termine, è quello di Nelson Semedo, che potrebbe rappresentare una soluzione definitiva per la corsia destra accoppiato all’ottimo Candreva dell’ultima stagione. Sull’altro versante è da risolvere la situazione legata a Biraghi e Dalbert, dando per scontata la permanenza di Young servirà un investimento in grado di garantire un salto di qualità definitivo. Valutazioni in corso, specie per la duttilità che Conte pretende in quel ruolo tra fase offensiva e difensiva. Per restare in tema Barcellona, il profilo di Junior Firpo non convince del tutto. Si cercherà altrove, magari anche in Italia, o meglio ancora in Premier League, campionato dal quale l’Inter di Conte ha dimostrato di attingere con grande disinvoltura.