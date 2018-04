Inter, priorità ai rinnovi di Candreva e Miranda

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta Tuttosport, per l'Inter è tempo di pensare ad alcuni rinnovi. Antonio Candeva, elemento importante per Spalletti ma meno imprescindibile vista la crescita di Karamoh, potrebbe prolungare di un anno il contratto che lo lega ai nerazzurri fino al 2020. Stesso discorso per Miranda, in scadenza nel 2019: con l'arrivo di De Vrij, avere il brasiliano come riserva esperta potrebbe essere un lusso che Ausilio vuole assolutamente concedersi.