Inter, priorità al centrocampo: se salta Kanté l'alternativa è Thomas dell'Atletico

La priorità di mercato dell'Inter in queste ore è sistemare il centrocampo. Con Vidal che prima o poi si sbloccherà e dunque raggiungerà il suo ex tecnico in nerazzurro, la ricerca del secondo centrocampista da inserire in rosa è quella che anima le giornate di Marotta e Ausilio. Detto di Kanté e dei problemi legati alla cifra richiesta dal Chelsea, i nerazzurri hanno anche un piano B che porta al nome di Thomas Partey dell'Atletico Madrid, che ha deciso di non rinnovare e che probabilmente lascerà i Colchoneros entro il 5 ottobre. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.