Il Manchester United ha escluso RomeluLukaku dalle campagne social per la seconda volta in pochi giorni. Ennesimo indizio di una convivenza divenuta ormai molto difficile, con l'Inter che resta in agguato e che di fatto è da tempo la prima pretendente dell'attaccante belga. Lui ha già un'intesa di massima con i nerazzurri, con Ausilio che ieri sera ha incontrato il suo agente Federico Pastorello per continuare a lavorare all'affare.

Il nodo è il prezzo - I Red Devils chiedono 70 milioni di sterline e non si smuovono da questa cifra monstre. Gli inglesi vorrebbero inserire Skriniar nell'affare, ma per l'Inter è incedibile.

Intreccio Icardi - Marotta dovrà cedere l'argentino per ottenere i milioni per andare all'assalto del bomber richiesto da Conte, ma lui non ha nessuna intenzione di andarsene. A Wanda Nara è stato ribadita la volontà di Suning di liberarsi del marito, ma la sensazione è che si andrà allo scontro e che dunque i tempi saranno tutt'altro che brevi.