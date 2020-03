Inter, pro e contro nella corsa al titolo. E tra questi c’è Eriksen

Nell’assoluta incertezza del nostro calcio, del naturale prosieguo della nostra Serie A, dopo un derby d’Italia andato male e pure dopo il precedente incrocio contro la Lazio andato male, non resta che provare a lanciare tre motivi per i quali l’Inter può ancora vincere il titolo e tre che, invece, potrebbero vederla tagliata fuori al traguardo. Pro: fame che fa rima con Conte, gruppo unito come mai negli ultimi dieci anni, sinergia perfetta tra proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori che si traduce in armonia totale. Contro: super terzo incomodo (Lazio), andamento lento negli scontri diretti e... Christian Eriksen. Che è un paradosso, in effetti. Nondimeno, senza pensarci troppo, per lo sforzo e l’attesa che c’è voluta per portarlo a Milano, per i soldi (20 milioni) che l’Inter ha dovuto tirar fuori anzitempo per strapparlo ad un osso duro come il Tottenham, l’enorme interrogativo che ancora l’accompagna potrebbe pesare tanto. Conte sa che il suo profilo non corrisponde a quello che già scorsa estate aveva perfettamente e ossessivamente tracciato, ma sa pure che un fuoriclasse del calibro di CE24 non può fare panchina. Non sempre, quantomeno. E allora si tentano alternative, ma il tempo per farlo non c’è. Le aspettative sul danese restano impressionanti, eppure non è possibile pretendere che entri e faccia gol sempre. Situazione scomoda. Ecco perché la gestione dell’ex Spurs può spingere i nerazzurri verso l’alto piuttosto che, d’altra parte, finire per creare confusione abbastanza da risultare letale. In attesa (e nella speranza) che si riprenda a far girare il pallone sul campo, al di là della formula scelta per andare in fondo al torneo, non c’è altra via che trovare modi e mezzi affinché i pro riescano, in qualche modo, a primeggiare sui contro.