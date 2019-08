Inter, processo step by step: le idee verso Cagliari

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un girone di ferro ma anche tanto entusiasmo con il quale affrontarlo. Per questo motivo, l’Inter di Conte sta lavorando alla costruzione della propria identità, in un processo step by step che non può saltare passaggi se l’obiettivo è quello di diventare una realtà credibile del panorama non solo nazionale ma anche continentale. Il mercato che sembra concluso è stato volto principalmente a questo aspetto, con profili giovani ed affamati da far coesistere con altri che gare di grande impeto in Europa le hanno giocate e vinte. Un mix che dovrà assemblare Antonio Conte, la cui preoccupazione attuale è ad ogni modo rivolta in maniera pressochè esclusiva al prossimo impegno di campionato contro il Cagliari. Un banco di prova importante per dare seguito a quanto di buono si è visto all’esordio, e per infondere fiducia in un gruppo che deve solidificare le proprie certezze e renderle marmoree. Anche per questo motivo sarà utile comprendere le scelte del tecnico leccese rispetto all’undici di partenza, con i potenziali dubbi legati al reparto difensivo (difficile un recupero lampo di De Vrij, plausibile l’esordio di Godin) e la linea mediana con Barella che scalpita per ritrovare dal primo minuto la sua vecchia realtà.