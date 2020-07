Inter, progressi per Sanchez: può rimanere per un altro anno

vedi letture

Nella giornata di oggi ci sono stati contatti proficui fra l'Inter e il Manchester United per Alexis Sanchez, cileno in prestito attualmente fino al 5 di agosto in nerazzurro. Antonio Conte ha dato il suo assenso per la permanenza del Nino Maravilla anche per la prossima stagione, ma lo scoglio maggiore era l'ingaggio: i meneghini pensano di offrire circa 7 milioni - contro i 12 attuali - mentre i Red Devils, considerato lo stipendio che andrebbero a risparmiare, sono ben intenzionati per un nuovo prestito.