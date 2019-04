Fonte: Alessandro Rimi

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Mauro Icardi partirà titolare nel Derby d'Italia in programma questa sera tra Inter e Juventus. Come raccolto da TMW, l'ex capitano nerazzurro ha ribaltato nelle ultime ore i pronostici della vigilia e sarà quindi chiamato a guidare l'attacco di Spalletti in quel di San Siro.