Inter pronta a chiudere per Gonzalez dell'Argentinos Juniors

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo averlo seguito a lungo, per tutta la stagione, l'Inter è pronta a chiudere per l'attaccante classe '98 Nicolas Gonzalez dell'Argentinos Juniors. L'argentino piace molto anche ad altri club in Italia – Parma, Sassuolo e Bologna – ma i nerazzurri sembrano in vantaggio sopratutto perché, come scrive Gazzetta.it, sono pronti a chiudere per una cifra vicina ai circa 10 milioni di euro richiesti dal club sudamericano.