Inter, pronta l'offerta per Lukaku: 30 milioni più Perisic

© foto di Imago/Image Sport

Romelu Lukaku il preferito di Antonio Conte per il nuovo attacco dell'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club nerazzurro ha già sondato il terreno con il Manchester United per provare a portare il belga a Milano e la valutazione fatta dai Red Devils è di 50 milioni di euro, che permetterebbero loro di non fare una minusvalenza dopo l'acquisto del centravanti dall'Everton nel 2017 per 74 milioni.

Perisic nella trattativa - L'estate scorsa lo United aveva chiesto all'Inter Ivan Perisic ma l'offerta era stata ritenuta troppo bassa. A un anno di distanza sarebbero proprio i nerazzurri a inserirlo nella trattativa e, anzi, come riporta la rosea l'offerta è già pronta: 30 milioni di euro più il cartellino del croato.