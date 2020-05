Inter, pronta offerta al ribasso per Moses: da 10,75 a 6 milioni di sterline

L'Inter va a caccia dello sconto sul prezzo del riscatto di Victor Moses e secondo quanto riportato dal The Sun i nerazzurri sarebbero pronti a mettere sul piatto circa 6 milioni di sterline, rispetto ai 10,75 previsti nell'accordo stipulato a gennaio. In caso di no da parte del Chelsea il nigeriano tornerebbe a Londra, sempre che i due club non trovino la quadra con il rinnovo del prestito.