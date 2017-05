Inter, pronti 60 milioni per Lindelof. In cinque anni, il Benfica li chiede in tre

© foto di Insidefoto/Image Sport

Inter in pressing per Victor Lindelöf, ma col Benfica vi è da trovare l'accordo per le modalità di pagamento. Secondo quanto riferito da A Bola, infatti, il club nerazzurro sarebbe disposto a sborsare i 60 milioni previsti dalla clausola risolutiva prevista nel contratto del difensore svedese. La differenza da colmare, però, è tutta nelle rate: l'Inter vorrebbe infatti dilazionare il pagamento in cinque anni, il Benfica in tre.