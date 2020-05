Inter, pronti a ripartire con la voglia sempre prigioniera dell'incertezza

Domani si ricomincia, la Pinetina è pronta a riaprire le porte ai giocatori dell'Inter. Tra paure, incertezze e una voglia matta di tornare a correre su un campo da calcio. Di rimettersi in gioco, testarsi, provare a osare e poi sentire la risposta del corpo, dei piedi e della mente. In casa il lavoro non è mai mancato, certo, ma non è la stessa cosa. Non è lo stesso sprintare e provare a calciare un pallone là dove farlo è un'abitudine, all'improvviso dissolta nel nulla. Da domani in tre, o in quattro, o in cinque, in ogni caso distanti gli uni dagli altri, torneranno a varcare la soglia del Suning Training Centre. Tra il forte desiderio di ricominciare a giocare a calcio e la durissima incertezza che ancora no, non sappiamo nulla sul come e sul quando si potrà farlo. Perciò la situazione era e resterà surreale, come prima dello stop definitivo quando non sapevi che squadra avresti incontrato, se il weekend in arrivo lo avresti passato a casa o a Torino o a Madrid, avresti sfidato il Sassuolo, il Ludogorets, la Sampdoria o il Getafe, avresti giocato davanti ai tifosi o in un Meazza muto come una tomba. L'incertezza, invero, è complice della tensione, è nemica di quella serenità mentale che in qualche modo diventa avversario di chi spera di tornare in campo e, invece, potrebbe sentirsi dire da un momento all'altro che questa volta si chiude tutto per davvero. Domani si ricomincia, la Pinetina riaprirà campi e cancelli. Per il resto, come sempre negli ultimi mesi, ascolteremo solo e soltanto il tempo.