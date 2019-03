Inter, pronto il rinnovo per il giovane Esposito. Respinto il PSG

Fonte: Fcinternews.it

Il suo gol in rovesciata ieri in allenamento ad Appiano Gentile è diventato subito virale, facendo innamorare milioni di interisti che ancora ne ignoravano l'esistenza. Il pubblico di fede nerazzurra è rimasto stregato da Sebastiano Esposito. Il gioiellino classe 2002 è il talento più luminoso della Cantera e in tanti sono pronti a scommettere, a occhi chiusi, sulla sua esplosione. Se la giocata di un paio di giorni fa ha lasciato a bocca aperta Milan Skriniar e compagni, non altrettanto si può dire per chi l'ha seguito in questi anni di giovanili. Già da bambino, infatti, era capace di prodezze simili. Tanto da impressionare un certo Roberto Clerici (talent scout bresciano scopritore tra gli altri di un certo Andrea Pirlo), che dal Club Napoli, dove ha mosso i primi passi, l'ha portato al Brescia nel 2011. Tre anni più tardi arriva la chiamata dell'Inter che anticipa Milan e Roma.

Solo quest'anno ha segnato 16 reti in 14 gare con l'Under 17 e anche in Primavera (gioca sotto età di 2 anni) non è stato da meno l'impatto: già 5 gol in 10 apparizioni, compresa la punizione che oggi ha portato l'Inter in vantaggio a Vinovo contro la Juventus (1-2 il finale) Inevitabile che dall'estero in tanti abbiano preso informazioni: nei mesi scorsi ci avevano provato Borussia Dortmund e Liverpool, da mesi lo corteggia lo United ma nelle ultime settimane è stato il PSG a mettere sul piatto una ricca offerta per Esposito e la sua famiglia, pur di portare in Francia il nuovo Francesco Totti com'è stato ribattezzato il classe 2002. Un paragone non casuale: come l'ex capitano della Roma Sebastiano ha il senso del gol di un centravanti classico abbinato però a una tecnica da numero dieci puro. Un mix che lo rendono spesso immarcabile per gli avversari.

CALCIO, UN VIZIO DI FAMIGLIA - In famiglia sono calciatori anche il fratello maggiore Salvatore (Spal) e il piccolo di casa Francesco Pio (Inter, classe 2005). Tutti cresciuti a pane e pallone. Inevitabile visto che anche nonno Salvatore se la cavava bene con la palla tra i piedi (faceva il fantasista nei Dilettanti campani) prima di appendere gli scarpini al chiodo per fare il professore di Lettere e Filosofia. Sui social l'altro ieri sono fioccati complimenti e paragoni illustri: da Ibrahimovic a Balotelli fino a CR7.

RINNOVO - A tenerlo con i piedi per terra ci pensano mamma Flavia e papà Agostino (ex difensore di Serie C e D), quest'ultimo lo segue anche come manager e per ora ha respinto al mittente tutte le avance: la volontà è di proseguire con l'Inter che è pronta a blindare con un rinnovo triennale il gioiellino di Castellammare di Stabia. Essendo minorenne, infatti, Esposito non può firmare per più di tre anni il contratto da professionista. Il sogno è quello di vestire la maglia del'Inter in Serie A, sfidando a San Siro nel derby l'amico e compaesano Gigio Donnarumma. Provando, come al solito, a fare gol...