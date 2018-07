Inter, pronto il rinnovo per Spalletti: se ne parlerà a Nanchino

Alisson entra nella storia. Con i 75 milioni che il Liverpool pagherà alla Roma diventa il trasferimento di un portiere più caro di sempre. Ci sono voluti 17 anni per infrangere il record di Gianluigi Buffon, un dato incredibile considerato come i prezzi dal 2001 a oggi si siano impennati. All'epoca...

Brescia, restyling al "Rigamonti" per l'avvio della campagna abbonamenti

Brescia, sirene inglese per Felipe Curcio

Hellas Verona, ecco il nuovo terzino: è fatta per Balkovec

Cesena, la beffa dopo il danno: chiesto il -15 per un club che non c'è più

Cosenza, rinnovo per il difensore Pascali

Hellas Verona, arriva Eguelfi in prestito

Per l'ex Inter Camara sondaggi dalla B e dal Portogallo

Pescara, arriva l'attaccante Monachello in prestito

Crotone, Vrenna: “Fiduciosi nel ripescaggio in Serie A”

Bari, Sogliano attacca Giancaspro: “Un incapace, non voglio più vederlo”

Hellas, in arrivo Balkovec. Firmerà un triennale

Avellino, Taccone: "Fatto tutto quello che dovevo. Spero in iscrizione"

Ascoli, in arrivo Cavion. Mogos verso Cremona

Avellino, categoria in bilico e Valietti può saltare

Ascoli, arriva in prestito Valeau dalla Roma

Spezia, Iocolano e Ricci per completare il reparto degli esterni

Palermo, Zamparini: "Monte stipendi attuale non accettabile"

Cosenza, rinnovo annuale per Allan Baclet

Sperduti: "Bari, inspiegabile quanto successo in soli 4 anni"

Hellas Verona, affare Di Carmine in dirittura d'arrivo

Una delegazione dell'Inter è pronta a partire per la Cina. A Nanchino ci sarà un summit, in cui saranno coinvolti anche Gardini e Ausilio, e si parlerà anche del rinnovo di Luciano Spalletti . C'è la volontà da parte del club di prolungare il contratto dell'allenatore di Certaldo, portandolo dall'attuale scadenza fissata al prossimo giugno ad una scadenza nel 2021. A riferirlo è Premium Sport .

Cristiano Ronaldo alla Juve: ora chi andrà via?

