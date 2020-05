Inter, pronto il riscatto di Ashley Young. Si aspetta solo di capire quando finirà la stagione

vedi letture

Il Daily Telegraph conferma che l'Inter è pronta a esercitare l'opzione di rinnovo del contratto di Ashley Young, in scadenza il prossimo 30 giugno. Arrivato a gennaio dal Manchester United in prestito semestrale per 1,3 milioni di sterline, è diventato subito importantissimo per Conte, che ha chiesto la sua conferma. Le intenzioni del club, molto diverse rispetto a quelle per Moses, dovrebbero arrivare un seguito ufficiale non appena si saprà quando terminerà questa annata ancora senza una fine definita.