Inter, pronto l'assalto a Strootman: Brozovic o Joao Mario nell'affare

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato dell'Inter è in fermento e le tre partite consecutive senza subire gol e senza subire sconfitte potrebbero ulteriormente accelerare i tempi per i primi colpi in entrata. Detto che Stefan De Vrij è il più vicino e che manca solo il sì del giocatore per chiudere la pratica, i nerazzurri sono pronti anche a dare l'assalto a Kevin Strootman della Roma. La clausola da 32 milioni di euro non pare spaventare Sabatini, intenzionato magari a utilizzare contropartite come Brozovic o Joao Mario per abbassare il costo del cartellino dell'olandese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.