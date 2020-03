Inter, pronto lo shopping in casa Eintracht: obiettivi N'Dicka e Kostic

Tuttosport oggi in edicola spiega che ci sarebbe anche l'Inter sulle tracce di Evan N'Dicka. Ventenne, nazionale Under 21 francese, gioca nell'Eintracht Francoforte. E' un difensore centrale che sa giocare anche nel centrosinistra di una retroguardia a tre. Non solo: in casa Eintracht, l'Inter segue anche Filip Kostic, talento mancino a tutta fascia, valutato dal club tedesco circa 24 milioni di euro.