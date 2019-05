© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport sul talentino dell’Inter e della Nazionale Under 17, in gol anche questa sera contro la Francia nella semifinale dell’Europeo di categoria, Sebastiano Esposito ci sarebbero tre big europee. Si tratta di Paris Saint-Germain, Manchester United e Manchester City pronte a strappare l’attaccante classe 2002 al club nerazzurro che dal canto suo è pronto a blindare Esposito con un triennale per allontanare le sirene estere.