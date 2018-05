Inter, proposto a Miranda il rinnovo fino al 2020

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ultime sul futuro di Joao Miranda direttamente da Fcinternews.it. Il centrale brasiliano, che si appresta a disputare da titolare il Mondiale in Russia, ha il contratto in scadenza nel giugno 2019 e a settembre spegnerà 34 candeline. La volontà dell'Inter - si legge - è quella di confermarlo, ma senza portarlo a scadenza tra un anno: la società nerazzurra gli ha infatti offerto un prolungamento fino al 2020 dell'attuale accordo professionale. Miranda, che ha già ricevuto le offerte di Palmeiras e Monaco, pur se concentrato sul Mondiale sta riflettendo sulla proposta nerazzurra di restare per coprire le spalle di Skriniar e De Vrij.