© foto di Insidefoto/Image Sport

Prosegue il braccio di ferro tra l'Inter e Mauro Icardi. Secondo quanto riferito dai colleghi di Libero, questa mattina il centravanti argentino non sarebbe stato ammesso alla parte tattica dell'allenamento, dopo aver partecipato invece a quella atletica. Un altro segnale di quanto l'ex capitano sia ormai fuori dal progetto di Antonio Conte. Presente invece un altro giocatore in uscita come Radja Nainggolan.