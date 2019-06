Inter, prosegue la trattativa Dzeko: ieri Ausilio era a Roma

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel pomeriggio di ieri, fa sapere il 'Corriere dello Sport', il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio era a Roma. Dopo aver trascorso la mattinata nella sede del club nerazzurro a Milano, il dirigente nerazzurro è volato nella Capitale per portare avanti in prima persona la trattativa Dzeko: al momento c'è l'accordo col calciatore - triennale da 4 milioni di euro netti a stagione -, ma manca quello con la Roma che chiede almeno 20 milioni di euro per il cartellino.