Inter, prossima settimana incontro col Genoa: diversi nomi in ballo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Molto caldo l'asse Milano-Genova. Come riportano i colleghi di Sky Sport in settimana l'Inter dovrebbe incontrare il Genoa. Tanti i nomi in ballo: da Izzo e Pellegri, che piaciono molto ai nerazzurri, a Biabiany e Puscas che sarebbero nel mirino dei rossoblu.