Inter, prossima settimana nuovo incontro fra le parti per il rinnovo di Esposito

Nella giornata di giovedì gli agenti di Sebastiano Esposito, giovane talento offensivo dell’Inter, si sono incontrati con la dirigenza nerazzurra per parlare del rinnovo di contratto. Stando a quanto riportato da SkySport ancora non c’è accordo fra le parti sulla parte economica ed è per questo che all’inizio della prossima settimana è stato messo in agenda un nuovo incontro con l’obiettivo di portare avanti la trattativa.