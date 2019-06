Inter, prossima settimana visite mediche e firma per Agoume

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La prossima potrebbe essere la settimana decisiva per la fumata bianca in casa Inter per l'arrivo di Lucien Agoume. Secondo quanto riportato da FcInterNews già settimana prossima il gioiellino classe 2002 è atteso a Milano per le visite mediche di rito e la firma sul contratto triennale. Operazione da 6 milioni (bonus inclusi) per il Sochaux che nei giorni scorsi ha visto continuare il pressing sul giocatore anche da parte di Juve, Manchester City e Barcellona