Inter, prossime 48 ore decisive per l'arrivo di Skriniar

© foto di Federico De Luca

E' davvero ad un passo dall'andare in porto la trattativa che porterà all'Inter Milan Skriniar. Secondo quanto rivela Sky Sport le prossime 48 ore potrebbero essere quelle decisive per i nerazzurri per mettere le mani sul centrale slovacco. Le cifre sono quelle note: si ragiona sulla base di 20 milioni più Caprari che potrebbe vestire la maglia della Samp.