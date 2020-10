Inter, prove di rinnovo con De Vrij: Raiola chiederà un aumento ma c'è ottimismo per la firma

vedi letture

Mino Raiola nei prossimi giorni milanesi incontrerà anche l'Inter per parlare del rinnovo di Stefan De Vrij. Il difensore ha il contratto in scadenza nel 2023 ma il suo agente pensa che sia il momento di aumentare l'ingaggio che attualmente è fissato a 4,5 milioni di euro, meno di giocatori dall'importanza relativa per la rosa di Conte come Perisic e alla pari con Nainggolan. Le parti potrebbero venirsi incontro per aumentare l'attuale salario fino a circa 5 milioni a stagione anche perché le parti hanno da sempre manifestato la voglia di andare avanti insieme e non c'è sicuramente aria di rottura. A riportarlo è Tuttosport.