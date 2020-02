vedi letture

Inter, prove generali (e blindate) di Derby d'Italia

Prove generali di Derby d’Italia, più per l’atmosfera irreale di una gara a porte chiuse che per alchimie tattiche che prevedibilmente Conte terrà oscure in vista della gara di domenica sera. La tre giorni europea contribuisce certamente al tentativo di ripristinare una condizione di normalità nella mente dei protagonisti disorientati dalle evoluzioni degli ultimi giorni, e proprio nelle ore in cui Milano cerca di ritornare alla sua routine, anche l’Inter cerca di sincronizzare il proprio animo con quello della città che rappresenta.

Uno scossone che giunge alla vigilia del ciclo di ferro che vedrà i nerazzurri protagonisti, l’indicatore ideale per comprendere sino a dove è lecito spingere le aspettative per la fase decisiva della stagione. Formalizzato il passaggio del turno contro i bulgari, infatti, l’Inter sarà attesa da un impegno ogni tre giorni sino al 22 marzo: otto gare che delineano un vero e proprio crocevia della primavera che accoglierà la truppa di Conte. Inevitabile ipotizzare per questo sprint, l’inserimento dell’additivo Eriksen nel motore nerazzurro: del resto il danese ha rappresentato il sacrificio della proprietà per innalzare il livello di qualità della rosa in ossequio al fieno stipato in cascina nei primi mesi del campionato. Dopo settimane di semina, è ora di passare a raccogliere. Lasciando da parte le psicosi, e concentrandosi solo su un sogno da inseguire. Che l’eventuale lieto fine passi attraverso settimane come questa, potrebbe rendere la favola indimenticabile. Conte sta lavorando per questo.