Inter, PSG forte su Skriniar. Ma il giocatore vuole restare a Milano

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

In casa Inter continua a tener banco la questione legata al futuro di Milan Skriniar, difensore accostato nelle ultime ore a Barcellona e Real Madrid. Come riportato da Fcinternews.it, però, al momento il club maggiormente interessato al difensore slovacco è il Paris Saint-Germain, che a fine stagione dovrà rimpiazzare Thiago Silva. I rapporti tra i due club sono buoni, come testimonia la recente operazione che ha portato a Parigi Mauro Icardi. Skriniar, però, sembra avere altri piani.

Milan si trova bene a Milano e per questo in Primavera ha firmato il rinnovo del contratto a 3,2 milioni netti a stagione più bonus fino al 2023. Una scelta portata avanti in prima persona dopo l'addio allo storico agente Karol Csonto. Negli ultimi tempi Skriniar, che continua a valutare e decidere in prima persona il suo futuro, è tornato ad avvalersi della consulenza di un agente come Roberto Sistici, storico amico della famiglia Skriniar nonché tra i fautori del suo sbarco quattro anni fa in Italia alla Sampdoria dallo Zilina. Insomma, le big europee ovviamente pensano a Skriniar per il futuro come è normale che sia, ma Milan ha le idee chiare: all'Inter sta bene ed è felice a Milano. Il suo obiettivo è quello di riuscire a vincere finalmente un trofeo con la maglia nerazzurra, nonostante le tante sirene di mercato.