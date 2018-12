© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tutto pronto a San Siro per la sfida tra Inter e PSV Eindhoven, i nerazzurri vanno in campo con Antonio Candreva come trequartista nel 4-2-3-1 alle spalle di Icardi. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Candreva, Perisic; Icardi. Allenatore: Spalletti.

PSV Eindhoven (4-3-3): Zoet; Dumfries, Sainsbury, Viergever, Angeliño; Hendrix, Gutiérrez, Rosario; Bergwijn, de Jong, Lozano. Allenatore: Van Bommel.