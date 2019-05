© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rivoluzione totale in uscita per l'Inter. Il punto lo fa Il Corriere dello Sport oggi in edicola. Mauro Icardi non è più considerato centrale dalla società nerazzurra: l'Inter ascolterà le offerte per l'argentino e non escluderà, se il giocatore rifiuterà tutte le proposte, di metterlo ai margini della rosa come successo al Jiangsu con Ramires. Marotta e Ausilio non metteranno veti alla Juventus, a patto che venga proposto uno scambio con Paulo Dybala.