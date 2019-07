© foto di Daniele Buffa/Image Sport

George Puscas potrebbe tornare in patria. L'attaccante romeno, secondo quanto riportato da Sport.ro, piace al Cluj. Il calciatore potrebbe lasciare l'Inter in prestito: l'eventuale trattativa si potrebbe riaprire dopo il match di ritorno tra i romeni e il Maccabi Tel Aviv, gara valida per i preliminari di Champions League.