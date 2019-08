© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'attaccante in esubero dall'Inter George Puscas è vicino al passaggio in Inghilterra. Il Birmingham, società che milita in Championship, ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il calciatore rumeno, utili per l'Inter per l'eventuale assalto alla punta che verrà, magari per lo stesso Lukaku.