Inter, quadriennale da 10 milioni per convincere Modric: le ultime

Fonte: Fcinternews.it

© foto di Imago/Image Sport

Luka Modric vuole lasciare il Real Madrid: questo quanto raccontato, con certezza, dall'emittente spagnola laSexta Deportes. Nel mirino dell'Inter, che vuole regalare a Luciano Spalletti e a tutto il popolo nerazzurro il miglior giocatore dell'ultimo Mondiale, il croato starebbe spingendo per lasciare i blancos, con la Beneamata e un contratto quadriennale da 10 milioni a stagione ad attenderlo. A spingere per il buon esito della trattativa, oltre agli agenti del talento croato, sarebbe anche Predrag Mijatovic. Un'offerta, quella proveniente da Milano, che - sempre secondo quanto riportato dalla tv spagnola - non scuote comunque i vertici madrileni, convinti dell'impossibilità da parte della società meneghina di rispettare i paletti del Fair Play Finanziario con cifre di questa portata.