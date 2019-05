Inter, quadriennale sul piatto per Moses. E' un pupillo di Conte

© foto di Francesca Ceciarini

E' Victor Moses l'ultima idea dell'Inter per il reparto esterni. Fedelissimo di Antonio Conte, che lo riaccoglierebbe a braccia aperte nella nuova avventura milanese, dopo aver rivitalizzato al Chelsea. Stando a FcInterNews.it, con 12 milioni e qualche bonus l'affare si può fare, alla luce di una scadenza a giugno 2020. Contatti allacciati e imbastiti anche con l'entourage del calciatore, con un quadriennale sul tavolo per convincerlo a scegliere la Serie A come prossima tappa della sua carriera.