Inter, quale futuro per Esposito? Ipotesi prestito, la Fiorentina lo segue in ottica Chiesa

L’Inter e Sebastiano Esposito da tempo stanno lavorando al rinnovo di contratto. Nelle idee nerazzurre l’attaccante classe 2002 (che recentemente ha cambiato agente) dovrebbe prolungare fino al 2025, poi ci sarà tempo e modo per parlare dell’immediato futuro. E secondo FcInterNews l’ipotesi al momento preferita è quella del prestito il prossimo anno, con Parma ed Hellas che potrebbero diventare squadre adatte a lui. Sullo sfondo la Fiorentina, che nelle ultime ore si è informata sulla situazione del ragazzo e che potrebbe richiederlo (insieme a Dalbert) come contropartita nell’eventuale trattativa per Federico Chiesa. Non sembra attecchire, invece, l'ipotesi legata all'Atalanta.