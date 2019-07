© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Mauro Icardi resta un mistero. L'attaccante dell'Inter attende novità anche se ha ammesso agli amici di voler restare fino alla scadenza contrattuale, fissata per il 30 giugno 2021. Tuttavia Maurito è consapevole che, facendo in questo modo, arriverebbe a 28 anni e con le tre stagioni precedenti senza aver fatto la differenza. Salutando, di fatto, il calcio che conta.

Juventus e Napoli alla finestra - Il club torinese attende e potrebbe piazzare il colpo tra qualche settimana, consapevole che l'ex Sampdoria non valga 70 milioni di euro. Intanto la Società azzurra - nonostante le smentite di De Laurentiis - ci sta provando per il dovere morale di non lasciare nulla di intentato: il Napoli è nel bel mezzo dell'intrigo James, ma Carlo Ancelotti non disdegnerebbe due attaccanti. Difficile ipotizzare che il futuro di Icardi possa decidersi entro fine luglio, per questo probabilmente Maurito dovrà attendere il mese di agosto. Lo scrive il Corriere dello Sport in edicola.