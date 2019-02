Inter, quando il trofeo è un “peso mentale”

© foto di PhotoViews

È un encefalogramma piatto, totalmente inerme, ciò che preoccupa dell’Inter di Spalletti. L’incapacità di reagire alle difficoltà, lo sgretolarsi a fronte di un ostacolo, il fallimento che contraddistingue ogni momento in cui sarebbe necessario esporre gli attributi. Un’anima assente, che anche per colpa di chi guida il gruppo non si è ancora palesata, ed ancor meno nei momenti più complicati che sono stati affrontati. Il persistente vittimismo di un allenatore che cerca colpevoli e si difende da complotti poco ha a che fare con la volontà di costruire un gruppo coeso è capace di affrontare e superare le difficoltà. Specie se queste lacune dal punto di vista mentale vanno a completare carenze strutturali di cui sarebbe stato lecito accorgersi molto tempo prima di oggi. Per esempio quelle qualitative di una squadra che non ha lo spunto, non ha imprevedibilità necessaria per poter fare la differenza quando il suo goleador non trova la via della rete. Senza riuscire a costruirsi alternative valide che possano sbloccare l’apatia di una struttura di gioco che, a un anno e mezzo dalla partenza del progetto non è ancora stata costruita.

Serve una scossa, o quantomeno è necessario impostare un futuro ad un livello più alto di così. È la storia dell’Inter che lo impone. Una storia in cui porsi come obiettivo la vittoria, non diventi un “peso mentale”, ma uno stimolo irrinunciabile.