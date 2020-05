Inter, quante pedine dal Barcellona per Lautaro. Ma interessa solo Vidal

Vidal, Semedo, Junior Firpo, Rafinha, Rakitic, Umtiti ed Emerson Royal. Ma solo Arturo, tra questi, interessa realmente all'Inter che potrebbe perdere Lautaro ancora in silenzio e ormai da settimane. Al club nerazzurro l'argentino continua a non riportare i suoi pensieri. E non lo farà, a meno che il Governo italiano non decida di stoppare definitivamente la stagione. A quel punto l'iniziale idea dell'argentino che portava a una permanenza a Milano praticamente certa, potrebbe cambiare fino a spingerlo ad esporsi con il suo club. Qualora invece si dovesse ripartire, c'è ancora talmente tanto in ballo che per l'Inter - e quindi per il Toro - da far crollare ogni incertezza, quantomeno sull'immediato futuro. Detto questo, valutandoli uno a uno, in Viale della Liberazione nessuna delle proposte formulate dal Barcellona fa particolarmente impazzire.

Gli esterni sono troppo giovani, o troppo distanti dall'idea di laterale di Conte, o valutati troppo dai blaugrana (sommerso dai debiti che il club di Bartomeu dovrà saldare entro fine giugno) che intende quanto più possibile abbassare il cash. Umtiti non scalda per nulla, Rafinha andava bene in una dimensione ormai ampiamente superata, Rakitic (comunque molto apprezzato) per età e caratteristiche non risponde al profilo di centrocampista tracciato dal tecnico nerazzurro. L'unico per il quale l'Inter si ferma ad ascoltare è appunto Re Artù che, in ogni caso, il club di Suning vuole prendere e trattare a prescindere dall'eventuale operazione Martinez. Il Barcellona vorrebbe accelerare, l'Inter tutt'altro. Passerà ancora qualche settimana prima di acquisire tutti gli elementi che servono per far luce su una telenovela, in effetti, già parecchio lunga.